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Бельгийская компания Soncotra стала спонсором брестского «Руха»

03.03.2018 11:37 — Новости Спорта | Tribuna.com  
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Бельгийская транспортная компания Soncotra стала спонсором брестского «Руха».

Фарм-клуб стал первой в истории белорусской командой из третьей по значимости лиги, получившей иностранного спонсора.

«Рух» в новом сезоне выступит во второй лиге чемпионата Беларуси. За «Рух» будут играть талантливые выпускники Академии «Динамо-Брест» с целью получения игровой практики для последующего пополнения состава главной команды. Главный тренер – известный белорусский специалист Андрей Зыгмантович.

Компания «Сонкотра» основана в 1971 году. В 1999 году был открыт офис в Беларуси. Специализируется на автотранспортных грузоперевозках из/в страны Восточной Европы, Азии и Балкан. Также компания выполняет морские и авиаперевозки.

Бельгийская компания Soncotra стала спонсором брестского «Руха»

Иллюстрация: официальный сайт «Динамо»

 
Теги: Брест
 
 
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Бельгийская транспортная компания Soncotra стала спонсором брестского «Руха».

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