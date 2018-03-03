Бельгийская компания Soncotra стала спонсором брестского «Руха»

Бельгийская транспортная компания Soncotra стала спонсором брестского «Руха».

Фарм-клуб стал первой в истории белорусской командой из третьей по значимости лиги, получившей иностранного спонсора.

«Рух» в новом сезоне выступит во второй лиге чемпионата Беларуси. За «Рух» будут играть талантливые выпускники Академии «Динамо-Брест» с целью получения игровой практики для последующего пополнения состава главной команды. Главный тренер – известный белорусский специалист Андрей Зыгмантович.

Компания «Сонкотра» основана в 1971 году. В 1999 году был открыт офис в Беларуси. Специализируется на автотранспортных грузоперевозках из/в страны Восточной Европы, Азии и Балкан. Также компания выполняет морские и авиаперевозки.





Иллюстрация: официальный сайт «Динамо»