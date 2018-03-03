«Металлург»: «Давайте просто посмотрим хоккей, и дадим мужикам выяснить кто сильнейший на льду, не отвлекаясь на мелочи»

«Металлург» в своем официальном сообществе в «Вконтакте» после матча плей-офф экстралиги с «Шахтером» (3:6). выступил с обращениям к болельщикам и хоккейной общественности.

«Мы очень сильно любим отечественный чемпионат по хоккею! Он наше все!

На нем мы с радостью получаем впрыск адреналина, который заставляет нас в порывах секундной эйфории вскакивать со своих сидений при заброшенной шайбе, а может быть, наоборот, с выкриком негодования после пропущенной.

Но из года в год мы, мы с вами, ходим на хоккей и в очередной раз ждем с нетерпением нокаут-раунд в котором все становится как-то интереснее, живее, напряженнее. Это такой мелкий шанс на вторую попытку, когда можно все забыть, и начать с нуля, в данном случае чемпионат! Тут каждый может удивить, добиться, доказать.

В век информационной революции сложно не заметить, как проходят матчи в других, куда более топовых лигах, к которым по идее мы и должны стремиться. Но некоторые решения навивают мысли о том, что мы смотрим не плей-офф здорового человека, а плей-офф курильщика.

Ребята, давайте просто посмотрим хоккей, и дадим мужикам выяснить кто сильнейший на льду, не отвлекаясь на всякие мелочи. Безусловно, здоровье игроков в первую очередь, но и не стоит забывать, что это плей-офф! Поверьте, мы не пытаемся упрекнуть судей в некомпетентности, или какой-то предвзятости. Просто хотим немного больше эмоций от плей-офф», – говорится в сообщении.

В конце «Металлург» предложил сравнить удаление Кирилла Сачивко в матче в Гомеле и лучшие хиты в НХЛ, где лишь однажды судья «зажег» 2 минуты.

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