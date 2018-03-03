﻿ Товарищеские матчи. Брестское «Динамо» сыграет с «Хафнарфьордуром», «Минск» – с «Неманом» и другие матчи. 21.by
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Товарищеские матчи. Брестское «Динамо» сыграет с «Хафнарфьордуром», «Минск» – с «Неманом» и другие матчи

03.03.2018 12:52 — Новости Спорта | Tribuna.com  
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Белорусские клубы продолжают подготовку к новому сезону и проводят спарринги.

Товарищеские матчи

Днепр – Орша Д2

3 марта, 11.00

Лида Д2 – Сморгонь Д2

3 марта, 11.30, крытый манеж в Гродно

Энергетик-БГУ Д2 – Смолевичи

3 марта, 12.00

Минск – Неман

3 марта, 13.00, стадион ФК «Минск» (Маяковского)

Городея – Барановичи Д2

3 марта, 15.00, СОК «Веста»

Луч – Слоним-2017, Д2

3 марта, 16.30, стадион ФК «Минск» (Маякоского)

Днепр – Гомель

3 марта, 17.00, ст. им. Прокопенко (Бобруйск)

Динамо Брест – Хафнарфьордур Исландия, Д1

3 марта, 18.00

 
Теги: Брест, Гомель
 
 
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Белорусские клубы продолжают подготовку к новому сезону и проводят спарринги.

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