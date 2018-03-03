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Товарищеские матчи. Брестское «Динамо» сыграет с «Хафнарфьордуром», «Минск» – с «Неманом» и другие матчи
03.03.2018 12:52 — Новости Спорта | Tribuna.com
Белорусские клубы продолжают подготовку к новому сезону и проводят спарринги.
Товарищеские матчи
Днепр – Орша Д2
3 марта, 11.00
Лида Д2 – Сморгонь Д2
3 марта, 11.30, крытый манеж в Гродно
Энергетик-БГУ Д2 – Смолевичи
3 марта, 12.00
Минск – Неман
3 марта, 13.00, стадион ФК «Минск» (Маяковского)
Городея – Барановичи Д2
3 марта, 15.00, СОК «Веста»
Луч – Слоним-2017, Д2
3 марта, 16.30, стадион ФК «Минск» (Маякоского)
Днепр – Гомель
3 марта, 17.00, ст. им. Прокопенко (Бобруйск)
Динамо Брест – Хафнарфьордур Исландия, Д1
3 марта, 18.00
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Товарищеские матчи. Брестское «Динамо» сыграет с «Хафнарфьордуром», «Минск» – с «Неманом» и другие матчи
Белорусские клубы продолжают подготовку к новому сезону и проводят спарринги.
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