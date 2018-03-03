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Учредитель «Крумкачоў» Глезов: «Раньше всех удивил бы недопуск кого-нибудь до чемпионата. Сейчас все удивятся, если допустят нас»

03.03.2018 13:06 — Новости Спорта | Tribuna.com  
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Сооснователь ФК «Крумкачы» Василий Глезов прокомментировал высказывания главного редактора газеты «Прессбол» Сергея Кайко, который удивляется шумихе вокруг недопуска «воронов» к старту сезона в чемпионате Беларуси.

«Все правильно написал главред. Все так. Но есть нюанс. В предыдущие годы при проблемах «Нафтана», «Днепра», «Белшины», Бреста все прекрасно знали, были уверены в том, что независимо от этих проблем и их решения (в любом виде: «гарантийные письма», честное слово и т.д.) эти клубы будут допущены к чемпионату – хотя бы даже в последний вечер перед первым туром. То есть у АБФФ болела голова, как допустить, как решить вопрос положительно. Сейчас ситуация принципиально иная, даже документы на лицензирование не приняты из-за «беспрецендентности» случая. И добавляй их сейчас не добавляй, решение принять их или нет будет принято накануне чемпионата. Когда уже физически не будет времени их рассматривать.

Раньше все смеялись с федерации, мол, все равно все лицензии получат, что вы развели бурную деятельность... А сейчас все понимают, и Кайко, уверен, тоже: мы покажем принципиальность (справедливо!) и хоть кого-нибудь примерно накажем! По счастливой случайности самый достойный из тех, кого можно наказать, – ФК «Крумкачы». И, надо же, их есть кем заменить — «Торпедо». Звезды сложились, в общем. Только хронология некоторых событий говорит о том, что случайность там очень закономерна... И что не готовые вовремя документы – не первая причина. И даже не вторая. Но повод, конечно, первый.

То есть раньше все страшно удивились бы, если бы кого-то не допустили. Сейчас все сильно удивятся, если допустят ФК «Крумкачы». Вот в чем разница, вот в чем нюанс.

В любом случае виноваты сами, это да», – написал Глезов на форуме pressball.by.

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Теги: Брест
 
 
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