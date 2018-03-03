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Анатолий Курилец: «От Коробова ждали большего»
03.03.2018 17:33 — Новости Спорта | Tribuna.com
Генеральный директор минского «Динамо» Анатолий Курилец рассказал о расставании с защитником Дмитрием Коробовым, передает корреспондент Tribuna.com Вадим Кнырко.
«От Коробова ждали большего. Расстались по соглашению сторон. Сейчас у нас работы будет много. Пока у нас на контракте на следующий год лишь один хоккеист – Евгений Ковыршин.
Подробную статистику выступлений Коробова смотрите
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Генеральный директор минского «Динамо» Анатолий Курилец рассказал о расставании с защитником Дмитрием Коробовым, передает корреспондент Tribuna.com Вадим Кнырко.
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