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Анатолий Курилец: «От Коробова ждали большего»

03.03.2018 17:33 — Новости Спорта | Tribuna.com  
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Генеральный директор минского «Динамо» Анатолий Курилец рассказал о расставании с защитником Дмитрием Коробовым, передает корреспондент Tribuna.com Вадим Кнырко.

«От Коробова ждали большего. Расстались по соглашению сторон. Сейчас у нас работы будет много. Пока у нас на контракте на следующий год лишь один хоккеист – Евгений Ковыршин.

Подробную статистику выступлений Коробова смотрите здесь.

 
 
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Генеральный директор минского «Динамо» Анатолий Курилец рассказал о расставании с защитником Дмитрием Коробовым, передает корреспондент Tribuna.com Вадим Кнырко.

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