Анатолий Курилец: «От Коробова ждали большего»

Генеральный директор минского «Динамо» Анатолий Курилец рассказал о расставании с защитником Дмитрием Коробовым, передает корреспондент Tribuna.com Вадим Кнырко.

«От Коробова ждали большего. Расстались по соглашению сторон. Сейчас у нас работы будет много. Пока у нас на контракте на следующий год лишь один хоккеист – Евгений Ковыршин.

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