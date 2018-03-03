Анатолий Курилец: «Предлагаем Набсовету, чтобы Дуайер продолжил работу с «Динамо». Он набрался опыта»

Гендиректор минского «Динамо» Анатолий Курилец сообщил о том, что руководство предлагает членам Наблюдательного совета клуба рассмотреть вариант с продолжением сотрудничества с главным тренером Горди Дуайером.

«Мы предлагаем Наблюдательному совету, чтобы Горди Дуайер продолжил работу с командой. Он набрался определенного опыта. Горди со своим штабом просматривает молодых игроков, посещает школы и вскоре посетит с мастер-классом школы в Молодечно и Березе.

При Дуайере «Динамо» обыграло многих фаворитов лиги. Команда при нем проявила характер. К тому же Дуайер помог вырасти тренерам Сергею Стасю и Константину Кольцову, которые совсем были без опыта до этого сезона», – сказал Курилец, передает корреспондент Tribuna.com Вадим Кнырко.

Напомним, Горди Дуайер возглавил «Динамо» в начале прошлого сезона. Минчанам под руководством нового тренера не удалось попасть в плей-офф. При Дуайере «Динамо» 31 проиграло и одержало 25 побед.

Анатолий Курилец: «Для Набсовета подготовлен конкурсный лист с кандидатами на пост главного тренера. Есть в нем и Дуайер»