|
Анатолий Курилец: «Предлагаем Набсовету, чтобы Дуайер продолжил работу с «Динамо». Он набрался опыта»
03.03.2018 17:42 — Новости Спорта | Tribuna.com
Гендиректор минского «Динамо» Анатолий Курилец сообщил о том, что руководство предлагает членам Наблюдательного совета клуба рассмотреть вариант с продолжением сотрудничества с главным тренером Горди Дуайером.
«Мы предлагаем Наблюдательному совету, чтобы Горди Дуайер продолжил работу с командой. Он набрался определенного опыта. Горди со своим штабом просматривает молодых игроков, посещает школы и вскоре посетит с мастер-классом школы в Молодечно и Березе.
При Дуайере «Динамо» обыграло многих фаворитов лиги. Команда при нем проявила характер. К тому же Дуайер помог вырасти тренерам Сергею Стасю и Константину Кольцову, которые совсем были без опыта до этого сезона», – сказал Курилец, передает корреспондент Tribuna.com Вадим Кнырко.
Напомним, Горди Дуайер возглавил «Динамо» в начале прошлого сезона. Минчанам под руководством нового тренера не удалось попасть в плей-офф. При Дуайере «Динамо» 31 проиграло и одержало 25 побед.
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Анатолий Курилец: «Предлагаем Набсовету, чтобы Дуайер продолжил работу с «Динамо». Он набрался опыта»
Гендиректор минского «Динамо» Анатолий Курилец сообщил о том, что руководство предлагает членам Наблюдательного совета клуба рассмотреть вариант с продолжением...
|
Архив (Новости Спорта)
Комментарии