Горди Дуайер: «Хотел бы продолжить работу с «Динамо». У меня еще остались здесь незавершенные дела»

Главный тренер минского «Динамо» Горди Дуайер поделился мнением от своего первого сезона в команде, передает корреспондент Tribuna.com Вадим Кнырко.

«Мне понравилось в «Динамо». Я чувствовал поддержку со всех сторон – начиная руководством, заканчивая своим штабом. Я хотел бы продолжить работу с командой. У меня еще остались здесь незавершенные дела», – сказал Дуайер.

Напомним, сегодня гендиректор «Динамо» Анатолий Курилец сообщил, что Наблюдательному совету клуба предложено сохранить Дуайера на посту главного тренера «зубров».

Напомним, Горди Дуайер возглавил «Динамо» в начале прошлого сезона. Минчанам под руководством нового тренера не удалось попасть в плей-офф. При Дуайере «Динамо» 31 проиграло и одержало 25 побед.

Анатолий Курилец: «Предлагаем Набсовету, чтобы Дуайер продолжил работу с «Динамо». Он набрался опыта»