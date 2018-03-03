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Горди Дуайер: «Хотел бы продолжить работу с «Динамо». У меня еще остались здесь незавершенные дела»
03.03.2018 19:06 — Новости Спорта | Tribuna.com
Главный тренер минского «Динамо» Горди Дуайер поделился мнением от своего первого сезона в команде, передает корреспондент Tribuna.com Вадим Кнырко.
«Мне понравилось в «Динамо». Я чувствовал поддержку со всех сторон – начиная руководством, заканчивая своим штабом. Я хотел бы продолжить работу с командой. У меня еще остались здесь незавершенные дела», – сказал Дуайер.
Напомним, сегодня гендиректор «Динамо» Анатолий Курилец сообщил, что Наблюдательному совету клуба предложено сохранить Дуайера на посту главного тренера «зубров».
Напомним, Горди Дуайер возглавил «Динамо» в начале прошлого сезона. Минчанам под руководством нового тренера не удалось попасть в плей-офф. При Дуайере «Динамо» 31 проиграло и одержало 25 побед.
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Главный тренер минского «Динамо» Горди Дуайер поделился мнением от своего первого сезона в команде, передает корреспондент Tribuna.com Вадим Кнырко.
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