Анатолий Курилец: «Бюджет клуба экстралиги «А» должен быть 2 миллиона долларов. Но у меня есть сомнения, что все клубы смогут соответствовать этому требованию»

Генеральный директор минского «Динамо» Анатолий Курилец поделился мнением о реформах чемпионата Беларуси .

– Советовались ли с нами по поводу реформ? Мы два раза участвовали в совещаниях при ФХБ по этому поводу. Сами выдвигали предложения, некоторые из них были отвергнуты. И даже сейчас идет нестыковка. По постановлению вся экстралига становится нашим фарм-клубом, но по правилам КХЛ мы имеем право подписывать соглашение лишь с двумя клубами.

К тому же немножко смущает финансовая сторона. По постановлению бюджет клуба экстралиги «А» должен быть 2 миллиона долларов. Но у меня есть сомнения, что все клубы смогут соответствовать этому требованию. Все ли найдут такие деньги? Давайте реально оценивать ситуацию. Взять то же «Динамо-Молодечно», которое было под нашим крылом, а теперь станет самостоятельным клубом. Думаю, что для Молодечно такую сумму найти будет непросто. Все зависит от финансирования, – сказал Курилец.