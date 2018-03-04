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Единая лига ВТБ. «Цмокi» в гостях у «Астаны»

04.03.2018 10:51 — Новости Спорта | Tribuna.com  
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В воскресенье, 4 марта, в рамках регулярного чемпионата Единой лиги ВТБ московский ЦСКА сыграет на выезде с саратовским «Автодором», «Нижний Новгород» примет на своем паркете «Химки».

Единая лига ВТБ

Регулярный чемпионат 

Астана – Цмоки-Минск
Дата проведения
4 марта, 15.00, «СК Велотрек»
Онлайн матча

Автодор – ЦСКА Москва
Дата проведения
4 марта, 15.00, «ДС Кристалл»
Онлайн матча

Нижний Новгород – БК Химки
Дата проведения
4 марта, 15.00, «Дворец спорта им. Ивана Ярыгина»
Онлайн матча

Парма – Калев
Дата проведения
4 марта, 15.30, «УДС Молот»
Онлайн матча

Положение команд: УНИКС – 14-1, ЦСКА – 14-2, «Локомотив-Кубань» – 12-4, «Зенит» – 12-4, «Автодор» – 8-6, «Химки» – 8-7, «Нижний Новгород» – 4-9, «Парма» – 4-9, «Астана» – 4-10, «Цмокi-Мiнск» – 4-10, ВЭФ – 4-11, «Калев» – 4-11, «Енисей» – 3-11.

 

 
Теги: Минск
 
 
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В воскресенье, 4 марта, в рамках регулярного чемпионата Единой лиги ВТБ московский ЦСКА сыграет на выезде с саратовским «Автодором», «Нижний Новгород» примет на...

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