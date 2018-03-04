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Единая лига ВТБ. «Цмокi» в гостях у «Астаны»
04.03.2018 10:51 — Новости Спорта | Tribuna.com
В воскресенье, 4 марта, в рамках регулярного чемпионата
Единая лига ВТБ
Регулярный чемпионат
Положение команд: УНИКС – 14-1, ЦСКА – 14-2, «Локомотив-Кубань» – 12-4, «Зенит» – 12-4, «Автодор» – 8-6, «Химки» – 8-7, «Нижний Новгород» – 4-9, «Парма» – 4-9, «Астана» – 4-10, «Цмокi-Мiнск» – 4-10, ВЭФ – 4-11, «Калев» – 4-11, «Енисей» – 3-11.
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В воскресенье, 4 марта, в рамках регулярного чемпионата Единой лиги ВТБ московский ЦСКА сыграет на выезде с саратовским «Автодором», «Нижний Новгород» примет на...
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