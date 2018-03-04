В Минске хотят построить «снежное» здание для любителей зимних видов спорта, в Раубичах планируется построить тоннель с искусственным снегом

В Минске хотят построить «снежное» здание для любителей зимних видов спорта. Об этом Президент Беларуси Александр Лукашенко сообщил сегодня, посещая финальный этап республиканских соревнований среди детей и подростков по биатлону «Снежный снайпер».

«Мы хотим в городе построить – у финнов и шведов подсмотрели – двухэтажное здание длиной 100 м, в нем петля 1200 м. Оно отснеживается внутри, люди приходят занимаются: кто-то бегает по извилистой трассе, кто-то кофе пьет», – рассказал Александр Лукашенко.

По его мнению, этот спортивный комплекс привлечет множество любителей спорта и создаст необходимые условия для тренировок. Кроме того, для профессиональных спортсменов планируется построить в Раубичах тоннель с искусственным снегом внутри.

«Там минусовая температура и искусственный снег круглый год. В Финляндии, Швеции, да и в Питере построили такую трубу. Мы сделаем лучше, это недорого», – сказал глава государства