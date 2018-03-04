Александр Лукашенко: «Динамо» не выполнило условие: не вышло в плей-офф. Однако сейчас не стоит делать резких движений, чтобы не сломать»

Президент Беларуси Александр Лукашенко заявил, что провальное межсезонье – основная причина невыхода «Динамо-Минск» в плей-офф КХЛ.

«Хоккеисты, как и биатлонисты перед Олимпиадой, провалили межсезонье. Предъявлять претензии динамовцам можно, но только за то, что это была нестабильная команда. Хоккеисты «Динамо» обыгрывали в сезоне сильные команды, чемпионов, но могли уступить аутсайдерам.

Не надо нам создавать три пятерки в команде иностранцев, пускай это будет один, но он научит белорусских игроков. Пусть отечественные хоккеисты стараются и выступают в «Динамо». Введена жесткая система: из белорусских клубов лучшие попадают в «Динамо». Необходимо время, чтобы эта система устоялась и заработала.

Дуайер преданный своему делу человек. Горди сам хочет у нас работать и может. Он НХЛовец, хороший человек и спортсмен. Сейчас будем договариваться об условиях сотрудничества. Команда не выполнила условие: не вышла в плей-офф. Однако сейчас не стоит делать резких движений, чтобы не сломать», – подчеркнул глава государства.

Команда «Динамо-Минск» в десятом сезоне КХЛ заняла 10-е место в турнирной таблице Западной конференции, набрав 73 очка в 56 матчах.