Сергей Гуренко: «Возможные трансферы? Только если появится футболист, который будет на 2-3 головы сильнее тех, кто у нас есть»

Главный тренер минского «Динамо» Сергей Гуренко подвел итоги первой недели второго турецкого сбора команды. За этот период минчане обыграли «Гелиос» (2:0) и сыграли вничью с киевским «Арсеналом» (1:1) .

– То, что планировали на первой неделе, то сделали. Проверили функциональное состояние ребят, насколько они готовы выдержать темп. Практически все готовы играть 90 минут, через игры набираем форму. Я доволен.

Игры с «Гелиосом» и «Арсеналом»? По составу «Арсенал» сильнее, я считаю. В первой игре мы хорошо сыграли на контратаках, выдержали структуру игры, победили заслуженно. В матче с «Арсеналом» сыграли неплохо в плане компактности. В первом тайме ребята были немного зажаты, во второй половине раскрепостились, стали играть в свой футбол. Вопросов никаких нет. В конце пропустили со стандарта… Для нас это еще один повод задуматься. Все, что пропускаем в этом году, пропускаем со стандартов. Надо работать. Мы еще не играли оптимальным составом, у нас еще есть месяц.

- Как оцените новичков?

– Проигрывая матч против московского«Динамо» 0:2, ребята вышли на 20-25 минут, усилили игру, добавили скорости, сравняли счет. То же самое получилось и против «Днепра» – проигрывая 0:1, ребята не опустили руки, комбинировали. У нас есть потенциал. У менгя значительно больше вариаций, возможностей выбирать тактику, которая будет неудабна сопернику.

Юра Остроух начинает набирать форму. Галович… Как я их называю – восточные профессионалы. Он много пропустил, но потом вышел и провел целый матч. Никаких вопросов. Пока волнует Сачивко, но он немного побаивается. Думаю, в ближайшее время начнет набирать.

- Возможны ли какие-то трансферы?

– Если появится футболист, который будет на 2-3 головы сильнее тех, кто у нас есть. Если такая возможность появится… Хороших игроков много не бывает. В целом, у нас есть костяк, мы усилили конкуренцию, у меня есть вариативность, – сказал Гуренко.