Сегодня Юрию Вергейчику исполнилось 50 лет

В понедельник, 5 марта, свой день рождения отмечает директор солигорского «Шахтера» Юрий Вергейчик. Ему исполняется 50 лет.

Профессиональную карьеру Вергейчик начал в 1988 году в минском «Динамо». С 1992 по 1995 года выступал за «Динамо-93». В 1995 году и перешел бельгийский «Моленбек». Проведя там два сезона, Вергейчик перешел в немецкий «Ален», где также провел 2 сезона. Карьеру профессионального футболиста окончил в 2000 году, выступая за солигорский «Шахтер».

В следующем году после завершения карьеры футболиста, Вергейчик стал помощником главного тренера «Шахтера». В 2002 году стал главным тренером клуба. За 8 лет тренерства помог клубу впервые стать чемпионом Беларуси в 2005 году и впервые стать обладателем Кубка в 2004 году.

С 2010 года занимает должность директора «Шахтера».