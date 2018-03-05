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Бурба ответил на критику Курильца: «Субботнее действо на пресс-конференции напомнило вскрытие первого конверта из старого советского анекдота про двух начальников»
05.03.2018 15:51 — Новости Спорта | Tribuna.com
Временно исполняющий обязанности генсека ФХБ Павел Бурба ответил на
«Высказывания Курильца? Я их естественно видел. Считаю, это личное мнение одного человека.
А вообще все это субботнее действо на пресс-конференции напомнило вскрытие первого конверта из старого советского анекдота про двух начальников, уходящего и вновь назначенного. Думаю, читатели смогут найти в сети этот анекдот, поймут, что я имею в виду, и улыбнутся.
Если говорить серьезно, то мерилом всему в спорте, да и не только в спорте, является результат. Результат есть – значит работа сделана. Если нет, то все остальное – это попытка сделать хорошую мину при плохой игре или отвлечь внимание от собственных недоработок.
Я могу дать развернутый и аргументированный комментарий по всем высказываниям, которые были в мой адрес и на последней пресс-конференции, и до этого. Но делать я этого сейчас не стану. Потому что не считаю нужным разжигать страсти дальше.
Сегодня белорусский хоккей переживает не самые простые времена. Вместо того, чтобы ссориться и показывать друг на друга пальцем, всем причастным и заинтересованным нужно сплотиться и работать сообща», – сказал Бурба.
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Бурба ответил на критику Курильца: «Субботнее действо на пресс-конференции напомнило вскрытие первого конверта из старого советского анекдота про двух начальников»
Временно исполняющий обязанности генсека ФХБ Павел Бурба ответил на критику генерального директора минского «Динамо» Анатолия Курильца.
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