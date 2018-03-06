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Петр Качуро: «Савицкому нужно было ехать куда-то повыше. Если он меняет Гродно на Брест, то мне это непонятно»
06.03.2018 00:22 — Новости Спорта | Tribuna.com
Белорусский тренер Петр Качуро поделился мнением о переходе хавбека Павла Савицкого в брестское «Динамо» из «Немана».
– Савицкий усилит брестское «Динамо»? Нужно ли было Павлу ехать именно в Брест? Здесь любопытный момент.
– Мое мнение, что ему нужно было ехать куда-то повыше. Если он меняет Гродно на Брест, то мне это непонятно. Думаю, что все упирается в зарплату. Конечно, в профессиональном плане, то мне кажется, что ему надо было переходить в более сильный чемпионат. Но это его решение. Посмотрим, как дальше, – сказал Качуро в эфире программы «Время футбола» на
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Петр Качуро: «Савицкому нужно было ехать куда-то повыше. Если он меняет Гродно на Брест, то мне это непонятно»
Белорусский тренер Петр Качуро поделился мнением о переходе хавбека Павла Савицкого в брестское «Динамо» из «Немана».
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