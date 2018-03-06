Петр Качуро: «Савицкому нужно было ехать куда-то повыше. Если он меняет Гродно на Брест, то мне это непонятно»

Белорусский тренер Петр Качуро поделился мнением о переходе хавбека Павла Савицкого в брестское «Динамо» из «Немана».

– Савицкий усилит брестское «Динамо»? Нужно ли было Павлу ехать именно в Брест? Здесь любопытный момент.

– Мое мнение, что ему нужно было ехать куда-то повыше. Если он меняет Гродно на Брест, то мне это непонятно. Думаю, что все упирается в зарплату. Конечно, в профессиональном плане, то мне кажется, что ему надо было переходить в более сильный чемпионат. Но это его решение. Посмотрим, как дальше, – сказал Качуро в эфире программы «Время футбола» на «Беларусь 5» .

Рокировки на Буге. Кого заменили новички брестского «Динамо»