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Александр Гутор: «Поступало ли предложение вернуться в БАТЭ? Без комментариев»
06.03.2018 10:22 — Новости Спорта | Tribuna.com
Голкипер сборной Беларуси и новобранец брестского «Динамо» Александр Гутор в беседе с корреспондентом «ПБ» Виктором Казюлиным прокомментировал межсезонный вариант возвращения в БАТЭ.
- Как возник вариант с Брестом?
– Клуб сам вышел на меня. Выразил предметную заинтересованность в моих услугах, предложил хорошие условия. Я взял немного времени на раздумья. Но в принципе размышлял не долго. Само собой, был осведомлен о делах в брестском “Динамо”. Да и ребята рассказывали — Паша Нехайчик, Олег Веретило. Подкупает амбициозность команды. Классный состав, серьезные цели и задачи. Но давайте не будем забегать вперед и дождемся начала сезона.
- В Бресте перспективные голкиперы. Как оцениваешь уровень конкуренции?
– Она есть, она высокая — и это прекрасно. Конкуренция — двигатель прогресса. Когда за место в составе соперничают сильные игроки, это заставляет всегда находиться в тонусе. Паша Павлюченко очень талантливый парень, Костя Руденок хороший голкипер. А выбирать тренеру.
- Олег Дулуб стал главным тренером БАТЭ. Неужели тебе не поступало предложение перебраться в Борисов?
– Давайте оставим этот вопрос без комментариев. Я уже говорил: став футболистом брестского «Динамо», не вижу смысла муссировать тему межсезонных вариантов, – сказал Гутор.
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Голкипер сборной Беларуси и новобранец брестского «Динамо» Александр Гутор в беседе с корреспондентом «ПБ» Виктором Казюлиным прокомментировал межсезонный...
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