Костюкевич обрушился на АБФФ: «Чинуши решили поиграть в грязь»

Вратарь «Крумкачоў» Евгений Костюкевич отреагировал на решение апелляционного комитета, который отклонил апелляцию клуба.

«Просто ублюдки. Люди матчи сдают – их жалеют и очки только снимают, это же не преступление, а тут чинуши решили поиграть в грязь. Вы бы с себя, [...], начали, выгнали бы толстого [...] из своей песочницы. Научились бы складывать два плюс два. Когда Брест загибался, вы, черти, сделали все для того, чтобы команда не снялась, а тут, сука, бюрократия [...] не позволила команде быть? Вы серьезно? Сколько вам заплатили?» – написал Костюкевич.

Из сообщения Костюкевича убраны оскорбления.

Денис Шунто: «Это настоящее преступление. Мы перешли дорогу на красный свет, а нас приговорили к смертной казни»