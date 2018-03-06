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Вергейчик о трансфере Калачева: «Прокопенко сказал: «Сябры, первый раз в жизни вижу людей, которые отказываются от наличных денег

06.03.2018 16:46 — Новости Спорта | Tribuna.com  
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Директор солигорского «Шахтера» Юрий Вергейчик рассказал, как в 2003 году полузащитник «горняков» Тимофей Калачев перешел в стан донецких одноклубников. Сумма трансфера составила 600 тысяч долларов. 

— Трансфер Калачева в Донецк — в этой истории еще есть неизвестные страницы?

— Помню, как покойный Виктор Прокопенко сказал тогда нам с Филиповичем: «Сябры, первый раз в жизни вижу людей, которые отказываются от наличных денег!» Мы поступили как профессионалы, сделали все официально. Калачев доволен, солигорский и донецкий «Шахтеры» довольны — все довольны! Тимофею дали какие-то подъемные, так он хотел меня отблагодарить — принес десять тысяч долларов. Сказал ему: «Тимоха, не надо. Когда мне будет плохо, тогда и принесешь. А пока мне хорошо».

Кстати, мне в Солигорске запрещали брать Калачева у «Днепра». Говорили: пижон, не тот характер — в общем, плохой человек. Я никого не послушал. Зимой 2003-го оставил команду на попечение Курненина, а сам по гололеду — в Могилев. Тимофея убедил быстро, а вот Валерия Иваныча Стрельцова... До сих пор не пойму, как его уговорил. Тогда мы провели шикарную работу, и после сезона в «Шахтере» Калачев стал лучшим игроком чемпионата.

Про Тимофея не скажу ни одного плохого слова — ив плане профессионализма, и относительно человеческих качеств. Он ершистый, но справедливый. Как говорят, парень с нашего двора. Лидер по натуре, честный, порядочный. Такие, причем еще и талантливые, многим не нравятся. А к ним просто нужен подход. Калач меня слушался всегда. Его уже забирали в «Шинник» на хорошие деньги — горел желанием рвануть в Россию. Я сказал: «Тимоха, не торопись. Тебе надо залезть на самую высокую вершину, и если там не получится — будет куда плавно спускаться». Так и вышло. В Донецке не срослось, зато парень сделал прекрасную карьеру в «Ростове». Если уж Муринью с ним обнимается, это о чем-то говорит, – сказал Вергейчик.

 
Теги: Могилев
 
 
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Директор солигорского «Шахтера» Юрий Вергейчик рассказал, как в 2003 году полузащитник «горняков» Тимофей Калачев перешел в стан донецких одноклубников.

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