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Экс-нападающий минского «Динамо» Чичу завершил карьеру
06.03.2018 21:55 — Новости Спорта | Tribuna.com
Нападающий Джонатан Чичу объявил о завершении карьеры.
За всю карьеру хоккеист провел 16 сезонов.
Последним клубом канадца был «Слован», за который он выступал в сезоне 2016/17.
В НХЛ Чичу сыграл 501 матч за «Сан-Хосе» и «Оттаву» и набрал 305 (170+135) очков.
С 2014 по 2016 год форвард выступал в минском «Динамо», в составе которого провел 103 матча в двух регулярных чемпионатах КХЛ и набрал 86 (40+46) очков. Кроме того, в плей-офф сезона 2014/15 Чичу провел 5 матчей и отметился одним ассистом.
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Нападающий Джонатан Чичу объявил о завершении карьеры.
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