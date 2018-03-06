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Экс-нападающий минского «Динамо» Чичу завершил карьеру

06.03.2018 21:55 — Новости Спорта | Tribuna.com  
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Нападающий Джонатан Чичу объявил о завершении карьеры.

За всю карьеру хоккеист провел 16 сезонов. 

Последним клубом канадца был «Слован», за который он выступал в сезоне 2016/17.

В НХЛ Чичу сыграл 501 матч за «Сан-Хосе» и «Оттаву» и набрал 305 (170+135) очков.

С 2014 по 2016 год форвард выступал в минском «Динамо», в составе которого провел 103 матча в двух регулярных чемпионатах КХЛ и набрал 86 (40+46) очков. Кроме того, в плей-офф сезона 2014/15 Чичу провел 5 матчей и отметился одним ассистом. 

 
 
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Нападающий Джонатан Чичу объявил о завершении карьеры.

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