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Вячеслав Геращенко: «В высшей лиге 11 команд из Минска и области? Возможно, так и не должно быть»

07.03.2018 13:03 — Новости Спорта | Tribuna.com  
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Главный тренер «Гомеля» Вячеслав Геращенко поделился мнением о том, что впервые в высшей лиге будет представлено 11 команд из Минска и Минской области.

«Нужно принять это как данность, повлиять на такое положение вещей мы никак не можем. Возможно, так и не должно быть, хотя, с другой стороны, команды же завоевали право выступать в высшей лиге по спортивному принципу, в честной борьбе. Если рассуждать, то, наверное, в Минске более благоприятные условия для развития футбола, чем в областных центрах.

Не буду говорить за другие города, но, работая в Гомеле, живя в Могилеве, вижу, что там большая проблема с полями, нет искусственных газонов. Мы сами вынуждены ездить в Бобруйск, где есть хоть какие-то условия для игр зимой», – сказал Геращенко.

Впервые в истории в чемпионате Беларуси сыграют 11 команд из Минска и Минской области. Ни одной – из областных райцентров

 
Теги: Гомель, Минск
 
 
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Главный тренер «Гомеля» Вячеслав Геращенко поделился мнением о том, что впервые в высшей лиге будет представлено 11 команд из Минска и Минской области.

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