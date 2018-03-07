Геращенко о комментариях в интернете: «Другое дело, когда говорят болельщики со стажем. А другое, когда пишут какие-то дети, не понимающие толком, о чем»

Главный тренер «Гомеля» Вячеслав Геращенко прокомментировал реакцию болельщиков команды на новость о том, что он продолжит руководить командой.

– Когда в конце прошлого года появилась новость о том, что вы продолжите руководить командой и в новом сезоне, болельщики восприняли это без особого энтузиазма.

– Летом я периодически читал комментарии. Скажу, что они однозначно неоднозначные. В этой ситуации как-то ответить болельщикам не могу. Для начала их стоит хотя бы увидеть. Одно дело, когда это говорят люди, которые действительно переживают за команду, болельщики со стажем, видевшие разные времена. И хорошие, и плохие. А другое дело, когда пишут какие-то дети, не понимающие толком, о чем. Я знаю точно – если воспринимать близко к сердцу то, что пишут на форумах, можно сойти с ума. Всем нравиться невозможно. Это нормальные процессы.

– То есть вы намерены, не обращая внимания на критику, продолжать идти вперед и стараться делать свою работу качественно и добросовестно.

– Не то что не обращая внимание на критику… Я ее воспринимаю, когда она адекватная, по делу.

И по этому поводу в завершении разговора хочется пожелать нашим болельщикам немножко терпения, объективной оценки ситуации. Мы не против, если поклонники «Гомеля», любители футбола будут нас критиковать. Но по делу. Например, если футболисты не выкладываются на поле. А так хотелось бы, чтобы все старались нас поддерживать. Своей игрой, желанием и самоотдачей мы стремимся привлечь зрителей на стадион. Будем рады, если они нам помогут. Тогда вместе мы добьемся многого, – сказал Геращенко.