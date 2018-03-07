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БАТЭ – «Динамо» Брест. На матч аккредитованы журналисты BBC
07.03.2018 14:18 — Новости Спорта | Tribuna.com
Пресс-служба АБФФ подвела итоги аккредитационной кампании на матч за Суперкубок Беларуси-2018, который пройдет 10 марта в Минске на стадионе по ул. Маяковского.
За трофей поспорят БАТЭ и брестское «Динамо».
Встречу посетят 62 журналиста.
Отметим, что в списке аккредитованных СМИ значится BBС – британская общенациональная общественная телерадиовещательная организация.
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Пресс-служба АБФФ подвела итоги аккредитационной кампании на матч за Суперкубок Беларуси-2018, который пройдет 10 марта в Минске на стадионе по ул.
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