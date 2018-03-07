АБФФ и «Беларусь 5» продолжают переговоры о трансляции матча за Суперкубок

Как сообщает корреспондент Tribuna.com, АБФФ и спортивный канал «Беларусь 5» продолжают вести переговоры о трансляции матча за Суперкубок Беларуси между БАТЭ и брестским «Динамо».

Окончательное решение по этому вопросу будет принято 9 марта.

Матч БАТЭ – «Динамо» Брест пройдет 10 марта на стадионе ФК «Минск» по ул. Маяковского.

Ранее сообщалось о том, что «Минск TV» купил у АБФФ права на показ матчей чемпионата, Кубка и Суперкубка Беларуси.

Матч за Суперкубок могут не показать по каналу «Беларусь 5». Как так вышло и что делать болельщикам?