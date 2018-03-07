|
АБФФ и «Беларусь 5» продолжают переговоры о трансляции матча за Суперкубок
07.03.2018 15:58 — Новости Спорта | Tribuna.com
Как сообщает корреспондент Tribuna.com, АБФФ и спортивный канал «Беларусь 5» продолжают вести переговоры о трансляции матча за Суперкубок Беларуси между БАТЭ и брестским «Динамо».
Окончательное решение по этому вопросу будет принято 9 марта.
Матч БАТЭ – «Динамо» Брест пройдет 10 марта на стадионе ФК «Минск» по ул. Маяковского.
Ранее сообщалось о том, что «Минск TV»
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Как сообщает корреспондент Tribuna.com, АБФФ и спортивный канал «Беларусь 5» продолжают вести переговоры о трансляции матча за Суперкубок Беларуси между БАТЭ и...
|
Архив (Новости Спорта)
Комментарии