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Лисакович и Щербицкий вызваны в молодежную сборную Беларуси

07.03.2018 16:15 — Новости Спорта | Tribuna.com  
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Людас Румбутис назвал игроков, которые отправятся на отборочный матч молодежного чемпионата Европы против сборной Сан-Марино.

«Молодежка» соберется в Минске 18 марта, и уже на следующий день отправится на учебно-тренировочный сбор в итальянский город Санта София. 24 марта команда переедет в Сан-Марино. Игра состоится 25 марта в городе Серравалле на Олимпийском стадионе. Начало в 19.00 по местному времени.

Главный тренер сборной Беларуси вызвал следующих футболистов:

Вратари: Денис Щербицкий (БАТЭ, Борисов), Максим Плотников («Луч», Минск), Павел Головенко («Минск»);

Защитники: Егор Хвалько («Неман», Гродно), Алексей Иванов («Луч», Минск), Захар Волков (БАТЭ, Борисов), Максим Швецов, Александр Чиж (оба – «Динамо-Минск»), Кирилл Печенин («Витебск»), Александр Павловец («Торпедо-БелАЗ», Жодино);

Полузащитники: Владислав Климович («Торпедо-БелАЗ», Жодино), Роман Юзепчук, Павел Седько (оба – «Динамо-Брест»), Дмитрий Бессмертный, Иван Бахар (оба – «Минск»), Михаил Шибун («Шахтер», Солигорск), Евгений Березкин (БАТЭ, Борисов), Александр Джигеро («Луч», Минск);

Нападающие: Евгений Шевченко, Дмитрий Антилевский (оба – «Минск»), Виталий Лисакович («Динамо» Загреб, Хорватия), Валерий Громыко («Шахтер» Солигорск), Артем Кийко («Городея»).

 
Теги: Брест, Витебск
 
 
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Людас Румбутис назвал игроков, которые отправятся на отборочный матч молодежного чемпионата Европы против сборной Сан-Марино.

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