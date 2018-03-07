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Товарищеские матчи. «Городея» сыграла вничью с «Торпедо», «Торпедо-БелАЗ» против «Гелиоса» и другие матчи

07.03.2018 16:44 — Новости Спорта | Tribuna.com  
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7 марта белорусские клубы проводят очередные контрольные спарринги.

Товарищеские матчи

Городея – Торпедо Минск – 0:0

Торпедо: Пятигорец, Васильев, Гаев, Сокол, Бутаревич, Русак, пацко, Тамело, Санец, Лынько, Демидович.

Запасные: Степанов, Морозов, Абрамов, Кленьё, Шумилов, Цыганков, Захарень, Никитин, Филанович.

Белшина (2000) – Осиповичи – 0:3

Голы: 0:1 – Пасевич (6), 0:2 – Казловский (79), 0:3 – Стрельский (84).

Осиповичи: Ажгиревич – Игнатенко, Молчанов, Кондратенко, Ковалевский – Полевой, Савончик, Блинец, Дригалёв (к), Пасевич – Шукелович.

Запасные: Синькевич, Лапко, Василенко, Стрельский, Казловский, Леонтьев.

Гомель – Орша (Д2)

Гомель, 1 тайм: Дударь, Жесткин, Штыгель, Конан, Каршакевич, Капор, Айдов, Терещенко, Дао, Волков, игрок на просмотре.

Гомель, 2 тайм: Ковалев, Айдов, Юденков, Капор, Шрамченко, Джавашвили, Штыгель, Конате, Теслюк, Милевский, игрок на просмотре.

Минск – Ошмяны-БГУФК (Д3)

Минск: Пришивалко, Вайткунас, Сверчинский, игрок на просмотре, Казанцев (Лукашевич, 46), Евдокимов, Ал.Васильев, Бахар, Шевченко, Бессмертный, игрок на просмотре.

Волна (Д2) – Луч

7 марта, 18.00

Торпедо-БелАЗ – Гелиос (Украина, Д2)

7 марта

 
Теги: Гомель, Минск
 
 
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