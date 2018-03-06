Эксперты назвали Домрачеву самой влиятельной женщиной Беларуси в опросе БелаПАН

Информационная компания БелаПАН решила определить самую влиятельную женщину Беларуси.

К участию в опросе пригласили 51 эксперта из разных сфер общественной жизни — 26 женщин и 25 мужчин, символически обозначив демографическое неравенство в стране. Каждому предлагалось назвать тройку (очки начислялись в обратном порядке: 3-2-1).

Допускалось назвать меньше кандидатов, а если их было больше — поставить несколько человек на одно место. Если респондент затруднялся с ранжированием, можно было начислить им одинаковое количество баллов. Во избежание любого влияния на выбор, лонг- и шорт-листы претендентов отсутствовали.

Победительницей опроса стала четырехкратная олимпийская чемпионка по биатлону Дарья Домрачева, набравшая 53 очка. Она получила 13 первых, 5 вторых и 4 третьих места. Домрачева опередила главу Администрации президента Наталью Кочанову — 45 баллов (9, 7, 4) и лауреата Нобелевской премии по литературе за 2015 год писательницу Светлану Алексиевич — 37 (8, 3, 7).

В первую пятерку самых влиятельных белорусских женщин вошли также набравшие по 33 очка пресс-секретарь президента Наталья Эйсмонт (7, 5, 2) и председатель Центральной комиссии по выборам и проведению республиканских референдумов Лидия Ермошина (6, 7, 1).

Пятерка № 2 отстала заметно: публицист Светлана Калинкина — 14 баллов (3, 2, 1), вице-спикер Совета Республики Марианна Щеткина — 7 (0, 2, 3), мать погибшего в Печах солдата Александра Коржича Светлана Коржич, редактор сайта «Хартия’97» Наталья Радина — по 6 (2, 0, 0), журналистка Ирина Халип — 5 (1, 1, 0).