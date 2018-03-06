Ирина Лепарская: «В 1994 году президент сказал: «Цену на водку повышу, но зал гимнасткам построю»

Главный тренер сборной по художественной гимнастике Ирина Лепарская рассказала о жестких условиях подготовки на динамовской базе.

— Во время торжественной церемонии открытия центра с участием президента на плазму вывели слова «Мечты сбываются». Давайте обратимся к истории вопроса.

— В 1994 году мы арендовали фехтовальный зал на Даумана, 23, где находится спорткомплекс «Динамо». Там еще Марина Лобач (чемпионка Игр в Сеуле-1988. — Прим.ред.) готовилась к Олимпиаде. И вот однажды случайно, проходя мимо по своим делам, к нам зашел президент. Оля Гонтарь хотела ему что-то показать в упражнении с обручем, однако снаряд после бросков все время попадал в балки. Оля рыдала, повторяя: «Еще раз сделаю». И снова обруч ударялся о балки и укатывался. Александр Григорьевич сказал: «Цену на водку повышу, а им зал построю». Мы были несказанно рады, когда в 1995 году на Даумана появился маленький зальчик для нас.

Популярность художественной гимнастики росла, количество занимающихся увеличивалось. В 1999 году стали арендовать соседний динамовский зал, где прежде проводили тренировки по спортивной гимнастике. Переделали его. Там те же балки, та же высота, но мы были счастливы.

Два года назад переоборудовали гандбольный зал на Даумана в зал для художественной гимнастики. А по сути, это тот же фехтовальный зал, где мы начинали работать и куда приходил Александр Григорьевич. Круг замкнулся. Дальше расширяться некуда.

По площадям все не так уж плохо, только высота потолков для мастеров маловата. К тому же мы арендуем их у «Динамо», но это уже другой, финансовый вопрос. Куда более неудобно, что почти на 400 занимающихся у нас два туалета, две раздевалки, нет тренерских комнат — переодеваемся в коридоре. Негде детям отдыхать в период между тренировками — это два часа, где можно было бы посидеть, полежать или сделать уроки. Дети спят на диванах, которые мы купили на рынке в Ждановичах. Кому не хватает места, тот ложится на полу. Бывает, зайдешь на «Динамо» и не можешь понять, где тренер. На каждых трех-четырех метрах располагается новая группа.

И главное — детей негде кормить. Нужно куда-то ехать, идти… Кто не учится в училище, тому еще труднее. Питаются всухомятку. Приносят из дома бутерброды.

— Это тот же фастфуд, а ведь взвешивание для гимнасток никто не отменял.

— Да, кормим неправильно. Нам бы хоть столовую, хоть буфет для детей. А еще — несколько раздевалок, туалетов и комнату для отдыха. В 2008 году шел об этом разговор с президентом. Попросила Александра Григорьевича сделать нам какую-нибудь пристройку на Даумана. Мне казалось, что она нас полностью устроит. Так-то мы любим спорткомплекс «Динамо». Там прошла вся наша жизнь. Всего лишь пристройка — так выглядела мечта.

На это Александр Григорьевич сказал: «Мы не такие богатые, чтобы так строить. Уже если строить, то наверняка и хорошо». Положение в следующие годы из-за мирового кризиса было тяжелым… Мы все понимали. Люба Черкашина подарила мне в 2008 году ключик на цепочке как символ того, что однажды мечта осуществится. Кстати, слоган «Мечты сбываются» используем на соревнованиях для деток Baby Cup, которые проводим с 1998 года.

Дворец очень быстро нарисовали. Архитектор из «Белгоспроекта» летал со мной в Сингапур, чтобы подсмотреть идеи, как украсить центр. На чертеже все было красиво. Это был масштабный проект. Если бы взялись его осуществить, то в таком центре с трибунами на 2,8 тысячи мест можно было бы проводить соревнования во всех видах спорта. Экономисты посчитали и решили, что это невыгодно. После Олимпиады 2012 года в Лондоне нам предстояло подготовить новый проект с учетом минимизации затрат. Предстояло разработать здание для учебно-тренировочной базы, так как президент дал указание не строить дворцы. Заниматься им должен был новый инвестор. Он провалился и уехал. Только слоган оставался с нами, мы ждали.

— Когда белорусских художниц провожали на Игры в Рио-де-Жанейро, строительство центра остановилось на стадии возведения фундамента.

— Да, в 2016 году «Минскпроект» занялся разработкой нового проекта здания. В 2017 году президент приехал на объект во время республиканского субботника. С ним работала и сборная. Мы услышали: «Построим». С тех пор не прошло и года, а мы открыли дворец. В это невозможно поверить! Мечта сбылась.

Я никогда не отчаивалась по поводу строительства дворца. Переживала по другим причинам. Кто-то на тренировках сталкивается, кому-то на голову прилетает лента или булавы. Много ушибов, синяков, переломов, – сказала Лепарская.