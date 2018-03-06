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Брестское «Динамо» начало продажу сезонных абонементов. Стоимость – от 20 до 85 рублей
07.03.2018 18:23 — Новости Спорта | Tribuna.com
Брестское «Динамо» начало продажу сезонных абонементов. Абонементы продаются в четырех категориях: «Премиум», «Запад», «Восток» и «Фанат».
Стоимость сезонного билета от 20 до 85 рублей.
В виде карточки абонемент выйдет 26 марта, после чего его можно будет забрать вместе со специальным 20-страничным дополнением. Также можно будет заполнить анкету для получения новостей о билетной программе и подписке на рассылку.
До 26 марта абонемент можно хранить в формате PDF или же распечатать.
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Брестское «Динамо» начало продажу сезонных абонементов.
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