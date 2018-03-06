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Брестское «Динамо» начало продажу сезонных абонементов. Стоимость – от 20 до 85 рублей

07.03.2018 18:23 — Новости Спорта | Tribuna.com  
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Брестское «Динамо» начало продажу сезонных абонементов. Абонементы продаются в четырех категориях: «Премиум», «Запад», «Восток» и «Фанат».

Стоимость сезонного билета от 20 до 85 рублей.

В виде карточки абонемент выйдет 26 марта, после чего его можно будет забрать вместе со специальным 20-страничным дополнением. Также можно будет заполнить анкету для получения новостей о билетной программе и подписке на рассылку.

До 26 марта абонемент можно хранить в формате PDF или же распечатать.

Полная информация на сайте клуба.

 
Теги: Новости
 
 
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Брестское «Динамо» начало продажу сезонных абонементов.

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