Крэйг Вудкрофт: «Слова Курильца – ложь. Возможно, обращусь за юридической консультацией, эти заявления затрагивают мою личную неприкосновенность»

Экс-главный тренер минского «Динамо» Крэйг Вудкрофт заявил, что слова Анатолия Курильца о том, что он вел переговоры с «Серветтом» с декабря 2016, ложь.

– Слова Курильца – это неправда. Это на 100 процентов ложь. Люди в Беларуси должны знать об этом. Я был счастлив в Минске и уважал контракт с «Динамо». Я не вел переговоров ни с «Серветтом», ни с любой другой командой во время Кубка Шпенглера, и я не просил увеличивать количество легионеров до девяти или повышать мою зарплату.

Сейчас у меня игры плей-офф в Швейцарии и я хочу сфокусировать свое внимание на команде. Разберусь с этой ситуацией после завершения сезона. Возможно, обращусь за юридической консультацией, поскольку эти заявления затрагивают мою личную неприкосновенность и профессиональную репутацию, – сказал Вудкрофт.

«Слова Курильца на 100 процентов ложь». Крэйг Вудкрофт очень зол