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Vipsport.al: полузащитник «Кукеси» Бакай перешел в «Шахтер» за 120 тыс долларов

07.03.2018 21:35 — Новости Спорта | Tribuna.com  
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30-летний атакующий полузащитник албанского «Кукеси» Элис Бакай продолжит карьеру в солигорском «Шахтере», сообщает Vipsport.al.

По информации источника, нынешний клуб хавбека выручил 120 тысяч евро от его продажи. Сообщается, что деньги уже поступили на счет «Кукееси» и Бакай попрощался с командой.

Отметим, что на данный момент Бакай является лучшим бомбардиром чемпионата Албании, в 20 матчах записав на свой счет 12 мячей (6 из них – с пенальти).

За национальную сборную Албании футболист провел 27 матчей и забил 1 гол.

 
 
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30-летний атакующий полузащитник албанского «Кукеси» Элис Бакай продолжит карьеру в солигорском «Шахтере», сообщает Vipsport.al.

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