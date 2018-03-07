Борис Тасман о «деле «Крумкачоў»: «Клубы, стремящиеся к финансовой самостоятельности, нежелательны для системы, в которой процветают махинации»

Спортивный журналист Борис Тасман, дал оценку решению апелляционного комитета АБФФ по клубному лицензированию отклонить апелляцию «Крумкачоў».

«Предполагаю, апелляционный комитет принял это решение под чьим-то давлением. Вероятно, его председатель Петр Южик не случайно на заседание не пришел. Но лучше так, если воспрепятствовать не в силах.

На мой непросвещенный взгляд, невыдача «крумкам» мячей, заранее напечатанные для жеребьевки бюллетени с «командой № 16» и решения комитетов — лицензионного и апелляционного — акты одного спектакля, сценарий которого состряпан, а может и проплачен московскими деньгами.

Полагаю, еще одна причина устранения «Крумкачоў» — невозможность договориться с их лидерами о нечистоплотных сделках. Зато теперь в высшей лиге будут минимум два, а может, и три клуба с такой репутацией. Такими проще руководить?

По-моему, это не менее грязная страница в истории белорусского футбола, чем приснопамятный судейский скандал, тень которого лежит на БФФ. По надуманным причинам с футбольной сцены убран клуб, за несколько лет сделавший для развития и популяризации «игры номер один» больше, чем десяток других в сумме. Его бывший главный тренер Дулуб — в БАТЭ, ключевой игрок Фил Иванов, которого прежде выставляли за ворота пяти команд «вышки», — в минском «Динамо», другие футболисты разобраны «Неманом», «Торпедо»-БелАЗом, «Слуцком», «Гомелем», «Лучом»... Не говоря уже о минском «Торпедо».

Как только «крумки» стали выплачивать долги, великий клерк из БФФ заговорил о суммарной задолженности в 600 тысяч рублей. Но ни разу не упомянул, что в считанные дни выплачены 160 тысяч, и новый хозяин клуба давал гарантии продолжения выплат самому Румасу. Мало того, клерк говорил о «якобы» положительной динамике выплат. Такое можно было произнести только умышленно.

Выходит, нужны либо нечистоплотные грязнули, либо иждивенцы, сосущие из госказны и не помышляющие ни о чем другом? Получается, клубы, стремящиеся к финансовой самостоятельности, нежелательны для системы, в которой процветают махинации — подкупы арбитров, тренеров, футболистов, функционеров. Поэтому падение национальной сборной до уровня Люксембурга — не случайно. Не удивлюсь, если вскоре и Сан-Марино проиграем.

Надеюсь, в этом некрасивом сценарии, как и в сюжете с судейскими взятками, тайное станет явным. Чем скорее — тем лучше», – цитирует Тасмана «Прессбол» со ссылкой на страницу журналиста в Facebook.