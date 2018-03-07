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НБА. «Милуоки» – «Хьюстон», «Денвер» примет «Кливленд» и другие матчи

07.03.2018 23:40 — Новости Спорта | Tribuna.com  
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Сегодня в рамках регулярного чемпионата НБА пройдут семь матчей. «Хьюстон» попытается продлить победную серию в выездной встрече с «Милуоки».

Продолжающий борьбу за плей-офф «Денвер» примет «Кливленд».

НБА

Регулярный чемпионат

Индиана – Юта 84:104 (20:32, 24:22, 25:25, 15:25)
Дата проведения
8 марта, 03.00, «Bankers Life Fieldhouse»
Онлайн матча Статистика

Детройт – Торонто 96:99 (4 четверть)
Дата проведения
8 марта, 04.00, «Little Caesars Arena»
Онлайн матча Превью

Чикаго – Мемфис 99:95 (4 четверть)
Дата проведения
8 марта, 04.00, «United Center»
Онлайн матча Превью

Милуоки – Хьюстон 92:104 (4 четверть)
Дата проведения
8 марта, 04.00, «Bradley Center»
Онлайн матча Превью

Сакраменто – Новый Орлеан
Дата проведения
8 марта, 06.00, «Golden 1 Center»
Онлайн матча Превью

Денвер – Кливленд
Дата проведения
8 марта, 06.30, «Pepsi Center»
Онлайн матча Превью

Лейкерс – Орландо
Дата проведения
8 марта, 06.30, «Staples Center»
Онлайн матча Превью

 

Статистика НБА

Таблица НБА

 
 
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Сегодня в рамках регулярного чемпионата НБА пройдут семь матчей.

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