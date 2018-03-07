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«Витебск» объявил тендер на годовой план закупок общей стоимостью 2,7 млн. рублей

07.03.2018 23:00 — Новости Спорта | Tribuna.com  
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Хоккейный клуб «Витебск» объявил на официальном сайте по государственным закупкам тендер на годовой план закупок общей стоимостью 2,7 миллиона рублей.

Спортивная учреждение «Витебский хоккейный клуб» состоит из двух профессиональных хоккейных команд (выступают в экстралиге и высшей лиге чемпионата Беларуси), а также из двух филиалов: «Витебского дворца спорта» (на 1790 зрителей) и детско-юношеской спортивной школы ХК «Витебск», в которой занимаются более 300 юных хоккеистов.

Выставленные на тендер госзакупки можно разделить на две основные категории — для обслуживания ледового дворца в областном центре (от 2,1 миллиона) и непосредственно спортивная амуниция (от 0,5 миллиона).

Так, на поставки электричества клуб готов потратить 600 тысяч рублей, на электронное табло — 300 тысяч, на капремонт кондиционера — 130 тысяч, на гостиничные услуги и стекло для бортов — по 100 тысяч, а на клюшки — 60 тысяч рублей.

Также следует учитывать, что эти заложенные в бюджет расходы не включают зарплаты сотрудников учреждения и профессиональных хоккеистов.

Отметим, «Витебск» занял предпоследнее место по итогам регулярного чемпионата.

 
Теги: Витебск
 
 
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Хоккейный клуб «Витебск» объявил на официальном сайте по государственным закупкам тендер на годовой план закупок общей стоимостью 2,7 миллиона рублей.

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