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«Витебск» объявил тендер на годовой план закупок общей стоимостью 2,7 млн. рублей
07.03.2018 23:00 — Новости Спорта | Tribuna.com
Хоккейный клуб «Витебск»
Спортивная учреждение «Витебский хоккейный клуб» состоит из двух профессиональных хоккейных команд (выступают в экстралиге и высшей лиге чемпионата Беларуси), а также из двух филиалов: «Витебского дворца спорта» (на 1790 зрителей) и детско-юношеской спортивной школы ХК «Витебск», в которой занимаются более 300 юных хоккеистов.
Выставленные на тендер госзакупки можно разделить на две основные категории — для обслуживания ледового дворца в областном центре (от 2,1 миллиона) и непосредственно спортивная амуниция (от 0,5 миллиона).
Так, на поставки электричества клуб готов потратить 600 тысяч рублей, на электронное табло — 300 тысяч, на капремонт кондиционера — 130 тысяч, на гостиничные услуги и стекло для бортов — по 100 тысяч, а на клюшки — 60 тысяч рублей.
Также следует учитывать, что эти заложенные в бюджет расходы не включают зарплаты сотрудников учреждения и профессиональных хоккеистов.
Отметим, «Витебск» занял предпоследнее место по итогам регулярного чемпионата.
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Хоккейный клуб «Витебск» объявил на официальном сайте по государственным закупкам тендер на годовой план закупок общей стоимостью 2,7 миллиона рублей.
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