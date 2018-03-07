Пианист Блинов прекратил работу по организации приезда Тони Крооса в Минск в знак протеста против действий АБФФ в отношении «Крумкачоў»

Пианист с мировым именем Юрий Блинов прекратил работу по организации приезда полузащитника мадридского «Реала» и сборной Германии Тони Крооса в Минск и перенес концерт-исполнение в один из городов Германии. Такие действия им приняты в ответ на решение Апелляционного комитета БФФ по клубному лицензированию отклонить апелляцию ФК «Крумкачы».

«В знак протеста против фактического уничтожения ФК «Крумкачы» Белорусской федерацией футбола я прекращаю дальнейшую работу по организации запланированного на конец августа-сентября 2018 года приезда Тони Крооса в Минск, на который уже имелось его личное согласие. Вместо Минска концерт-исполнение «Concerto-Krooso» с участием Тони Крооса пройдет в одном из городов Германии», – говорится в заявлении.

Юрий Блинов — президент Международной ассоциации пианистов и композиторов, один из первых белорусов, давших сольный концерт в Мекке классической музыки нью-йоркском «Карнеги-Холле». Имеет степень Доктора музыкальных искусств Высшей школе музыки Истмена (США). В 2002 году был приглашен в олимпийский Солт-Лейк-Сити, где играл концерт в резиденции губернатора штата Юта.

Тони Кроос является любимым футболистом пианиста. Авторский концерт-посвящение игроку в пяти частях рассказывает о биографии спортсмена: его родном городе, успехах в клубах, рождении сына и победе на ЧМ-2014.

Также на своей странице в Facebook Блинов признался, что болеет за «Крумкачы».

«Агата Кристи «Объявлено убийство». Белорусская футбольная версия. Чуда не произошло, да его особо и не ждали – все было придумано и решено намного раньше.

«Крумкачы» – мой любимый клуб, за который я последние 2 года активно и искренне болел, переживая их неудачи и радуясь успехам. Это команда, с игроками которой – включая бывших – я лично по-дружески знаком. Команда, с основным составом которой я сам два раза тренировался. Команда, благодаря которой я познакомился с замечательными людьми из числа ее поклонников. Команда, которая приходила ко мне на концерты. Команда, которая вдохновила меня на один из craziest фортепианных опусов –«Приглашение в полёт».

Это часть моей жизни – в том числе и творческой. Сегодня убили часть моей жизни», – написал Блинов.