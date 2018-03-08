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Белорусские теннисистки пятый раз подряд сыграют на корте «Чижовка-Арены» в Кубке Федерации

08.03.2018 13:12 — Новости Спорта | Tribuna.com  
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Минская «Чижовка-Арена» официально утверждена местом проведения матча Кубка Федерации между теннисистками сборных Беларуси и Словакии, который пройдет 21-22 апреля.

Для белорусской команды он станет сотым за всю историю выступлений в этом престижном турнире. Хардовый корт «Чижовка-Арены», трибуны которой вмещают 8 807 зрителей, уже четыре раза принимал матчи Кубка Федерации, включая финал турнира в 2017 году. В прошлом году белорусские теннисистки переиграли здесь соперниц из Нидерландов (4:1) и Швейцарии (3:2), а в решающем матче неофициального командного чемпионата планеты уступили сборной США (2:3).

На старте нынешнего сезона в четвертьфинале Мировой группы белоруски проиграли сборной Германии (2:3) и теперь в апрельской встрече со Словакией будут отстаивать право остаться в элитном дивизионе Кубка Федерации. Словачки в этом году стартовали во второй группе, переиграв у себя дома россиянок (4:1).

Ранее белорусские и словацкие теннисистки встречались в этом турнире лишь однажды. В июле 2004 года в Братиславе сборная Словакии довольно легко обыграла белорусок с общим счетом 4:0.

Сейчас женская сборная Беларуси занимает 4-е место в мировом командном рейтинге, Словакия находится на 11-й позиции.

 
 
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Минская «Чижовка-Арена» официально утверждена местом проведения матча Кубка Федерации между теннисистками сборных Беларуси и Словакии, который пройдет 21-22...

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