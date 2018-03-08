Николай Ходасевич: «Не удивлюсь, если основное время Суперкубка завершится вничью. Сделал бы ставку на победу БАТЭ»

Белорусский журналист Николай Ходасевич сделал ставку на матч за Суперкубок Беларуси «Динамо» Брест – .

«Предлагаю пройтись по позициям и сравнить, где и у кого есть преимущество.

Вратарская позиция. Остаюсь при своем мнении. Гутор был бы большой находкой и для БАТЭ, и для брестского «Динамо». В конце концов Александр оказался на берегах Буга и это для клуба удача на весь сезон. Что касается Щербицкого, то меня немного смущает вот что: его признали лучшим голкипером прошлого чемпионата за неимением настоящей альтернативы. Получится ли у него эффектный и эффективный сезон? Посмотрим. Хотелось бы пожелать удачи. Так что по вратарской позиции небольшое преимущество у брестчан.

Но у «Динамо» не настолько хороша линия обороны. Это было заметно по товарищеским поединкам. Так до конца оптимальный вариант сочетания не найден. Перед первым матчем это одна из проблем, который постарается воспользоваться БАТЭ. В целом у борисовчан пришли к какому-то балансу.

Линия полузащита у брестчан хорошая. Осучукву, Легчилин, Филипович и другие. Шикарный выбор футболистов. Насчет флангов. Савицкий пока не очень впечатляет на своей бровке. Неизвестно, успеет ли восстановиться после повреждения Нехайчик. Без него линия полузащиты выглядит не так серьезно. У Борисова есть превосходство в линии полузащиты. Стасевич будет в форме. Иванич и Драгун на позициях инсайдов – это интересно. Симович в опорной зоне. На правом фланге Скавыш наигрывался. При травмированном Гордейчуке это игрок основного состава. В линии полузащиты преимущество у борисовчан.

Линия атаки. В «Динамо» это пара Милевский – Готал. На нее делают ставку. Спорный вопрос. Смотрел на Готала. Его минус – не забивает. Напротив – Сигневич. Здесь зависит все не только от страйкеров, но от работы полузащиты. Как их будут снабжать мячами.

Поговорим о тренерах. Мы не знаем абсолютно Латала. Могли только немного посмотреть, как идет черновая работа на сборах. Все это так сыровато немножко. С другой стороны, не сомневаюсь, что у Дулуба побольше фундаментального подхода. Небольшой плюс на стороне БАТЭ.

Какие факторы могут повлиять на результат? Искусственное поле. Погода будет с температурой около 0. Искусственный газон не позволит показать классный футбол. Плюс игра будет осторожной.

На что ставить? Не удивлюсь, если основное время завершится вничью. Но ставить на это не стал бы. Если будет серия пенальти, то преимущество на стороне брестского «Динамо». Наверное, сделал бы ставку на победу БАТЭ. Кажется, в этом матче борисовчане будут ближе к победе», – сказал Ходасевич.

Напомним, игра состоится 10 марта на стадионе «Минска» и начнется в 16.30 по белорусскому времени.