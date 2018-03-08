«Динамо» Брест – БАТЭ. Матч за Суперкубок в интернете прокомментируют Жоль и Волчек

Матч за Суперкубок Беларуси между брестским «Динамо» и БаТЭ в интернете прокомментируют Артур Жоль и Артем Волчек.

Такое решение приняло жюри, созданное АБФФ для конкурса комментаторов.

Сообщается, что если «Беларусь 5» и федерация смогут договориться о показе матча на телевидение, то комментировать игру будут сотрудники «Белтелерадиокомпании».

Напомним, встреча «Динамо» Брест – БАТЭ состоится 10 марта в Минске и начнется в 16.30 по белорусскому времени.