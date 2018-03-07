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Поставь на экспресс из трех событий и получи крутые фигурки звезд мирового футбола
08.03.2018 15:36 — Новости Спорта | Tribuna.com
С 6 марта, в дни матчей ЛЧ УЕФА и ЛЕ УЕФА,
Все фигурки футболистов имеют высочайшую детализацию лица и формы.
Подарок Вы можете получить по адресам:
– Минск, ул. Толбухина, 10;
– Минск, пр-т Рокоссоского, 77в;
– Минск, ул. Каменногорская, 3 (ТЦ «Простор»);
– Минск, ул. Я. Коласа, 37 («НЛО»);
– Минск, ул. Алибегова, 13 («ТАИР»).
Успейте собрать коллекцию звезд мирового футбола!
Обратите внимание! Акционными являются ставки, совершенные по вышеуказанным адресам.
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С 6 марта, в дни матчей ЛЧ УЕФА и ЛЕ УЕФА, поставьте в букмекерской компании Parimatch экспресс от 3 событий на сумму от 20 рублей – и получите коллекционную фигурку...
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