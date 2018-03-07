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Поставь на экспресс из трех событий и получи крутые фигурки звезд мирового футбола

08.03.2018 15:36 — Новости Спорта | Tribuna.com  
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С 6 марта, в дни матчей ЛЧ УЕФА и ЛЕ УЕФА, поставьте в букмекерской компании Parimatch экспресс от 3 событий на сумму от 20 рублей – и получите коллекционную фигурку футболиста всемирно известного бренда Soccerstarz: Месси, Роналду, Неймар, Суарез, Азар, Агуэро, Ибрагимович.

Все фигурки футболистов имеют высочайшую детализацию лица и формы.

Подарок Вы можете получить по адресам:

– Минск, ул. Толбухина, 10;

– Минск, пр-т Рокоссоского, 77в;

– Минск, ул. Каменногорская, 3 (ТЦ «Простор»);

– Минск, ул. Я. Коласа, 37 («НЛО»);

– Минск, ул. Алибегова, 13 («ТАИР»).

Успейте собрать коллекцию звезд мирового футбола!

Обратите внимание! Акционными являются ставки, совершенные по вышеуказанным адресам.

Поставь на экспресс из трех событий и получи крутые фигурки звезд мирового футбола

 
Теги: Минск
 
 
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С 6 марта, в дни матчей ЛЧ УЕФА и ЛЕ УЕФА, поставьте в букмекерской компании Parimatch экспресс от 3 событий на сумму от 20 рублей – и получите коллекционную фигурку...

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