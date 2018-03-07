Индиан-Уэллс (WTA). «Беларусь 5» покажет матчи Саснович и Азаренко в прямом эфире вместо игры «Лацио» – «Динамо» Киев

Телеканал «Беларусь 5» в прямом эфире покажет матчи с участием Виктории Азаренко и Александры Саснович на турнире WTA в американском Индиан-Уэллсе.

Первая ракетка страны Александра Саснович поединок против польки Магды Линетт начнет 8 марта в 23.00. В связи с этим матч 1/8 финала Лиги Европы «Лацио» – «Динамо» Киев болельщики смогут увидеть в прямом эфире на главной странице сайта «Белтелерадиокомпании» www.tvr.by.

Возвращение Виктории Азаренко на большой корт состоится завтра, 9 марта. Прямой эфир на «Беларусь 5» стартует ориентировочно в 7.20 утра. Соперницей Азаренко станет британка Хизер Уотсон.