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Индиан-Уэллс (WTA). «Беларусь 5» покажет матчи Саснович и Азаренко в прямом эфире вместо игры «Лацио» – «Динамо» Киев
08.03.2018 15:57 — Новости Спорта | Tribuna.com
Телеканал «Беларусь 5» в прямом эфире покажет матчи с участием Виктории Азаренко и Александры Саснович на турнире WTA в американском Индиан-Уэллсе.
Первая ракетка страны Александра Саснович поединок против польки Магды Линетт начнет 8 марта в 23.00. В связи с этим матч 1/8 финала Лиги Европы «Лацио» – «Динамо» Киев болельщики смогут увидеть в прямом эфире на главной странице сайта «Белтелерадиокомпании» www.tvr.by.
Возвращение Виктории Азаренко на большой корт состоится завтра, 9 марта. Прямой эфир на «Беларусь 5» стартует ориентировочно в 7.20 утра. Соперницей Азаренко станет британка Хизер Уотсон.
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Индиан-Уэллс (WTA). «Беларусь 5» покажет матчи Саснович и Азаренко в прямом эфире вместо игры «Лацио» – «Динамо» Киев
Телеканал «Беларусь 5» в прямом эфире покажет матчи с участием Виктории Азаренко и Александры Саснович на турнире WTA в американском Индиан-Уэллсе.
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