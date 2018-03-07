﻿ Александр Юревич: «Вергейчик может намного больше сделать для футбола, если бы он был в федерации на руководящих должностях». 21.by
ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

Александр Юревич: «Вергейчик может намного больше сделать для футбола, если бы он был в федерации на руководящих должностях»

08.03.2018 16:42 — Новости Спорта | Tribuna.com  
Размер текста:
A
A
A

Тренер «Шахтера» Александр Юревич поделился мнением о директоре клуба Юрии Вергейчике.

– Это действительно будет такая классная точка – строительство чисто футбольного стадиона в Солигорске?  Для него сейчас это идея фикс?

– Думаю, что он сам не понимает, чего он хочет. Потому что он расплывается в каких-то желаниях. Он по своей сути тренер или футбольный функционер. Ему нужно быть в гуще событий. Он намного больше дал бы футболу, находясь в других ипостасях. Пускай он обижается, но мое мнение, что он засиделся. Он давно-давно здесь засиделся. Мне бы хотелось, чтобы этот человек был более полезен белорусскому футболу. Он может намного больше сделать если бы, допустим, он был в федерации на каких-то руководящих должностях. В моем понимании это действительно футбольный человек. Он понимает, чувствует и разбирается в футболе. Такие люди должны управлять нашим футболом. Чтобы был какой-то рост. По-другому это никак.

Ну а то что он до сих пор здесь – это хорошо для солигорского футбола, но не очень хорошо для нашей страны в целом. Завистники или непонимающие люди, которые говорят, что Вергейчик такой-сякой, то пускай они… – сказал Юревич в рамках фильма «Вергейчик. Человек простой», который подготовила пресс-служба «Шахтера».

 
 
Ссылка на источник 108
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Тренер «Шахтера» Александр Юревич поделился мнением о директоре клуба Юрии Вергейчике.

Комментарии

 
Новости дня
Новости спорта
 
Индиан-Уэллс (WTA). «Беларусь 5» покажет матчи Саснович и Азаренко в прямом эфире вместо игры «Лацио» – «Динамо» Киев
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость

Новости Спорта

21.by в социальных сетях
Самое читаемое за вчера

Свежие газеты

Архив (Новости Спорта)

Самое читаемое за неделю
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2018 21.by
Яндекс.Метрика