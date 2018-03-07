Александр Юревич: «Вергейчик может намного больше сделать для футбола, если бы он был в федерации на руководящих должностях»

Тренер «Шахтера» Александр Юревич поделился мнением о директоре клуба Юрии Вергейчике.

– Это действительно будет такая классная точка – строительство чисто футбольного стадиона в Солигорске? Для него сейчас это идея фикс?

– Думаю, что он сам не понимает, чего он хочет. Потому что он расплывается в каких-то желаниях. Он по своей сути тренер или футбольный функционер. Ему нужно быть в гуще событий. Он намного больше дал бы футболу, находясь в других ипостасях. Пускай он обижается, но мое мнение, что он засиделся. Он давно-давно здесь засиделся. Мне бы хотелось, чтобы этот человек был более полезен белорусскому футболу. Он может намного больше сделать если бы, допустим, он был в федерации на каких-то руководящих должностях. В моем понимании это действительно футбольный человек. Он понимает, чувствует и разбирается в футболе. Такие люди должны управлять нашим футболом. Чтобы был какой-то рост. По-другому это никак.

Ну а то что он до сих пор здесь – это хорошо для солигорского футбола, но не очень хорошо для нашей страны в целом. Завистники или непонимающие люди, которые говорят, что Вергейчик такой-сякой, то пускай они… – сказал Юревич в рамках фильма «Вергейчик. Человек простой» , который подготовила пресс-служба «Шахтера».