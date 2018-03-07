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Хлебосолов стал игроком «Славии»
08.03.2018 17:09 — Новости Спорта | Tribuna.com
Нападающий Дмитрий Хлебосолов подписал контракт со «Славией», которая этот сезон начнет в первой лиге.
В прошлом сезоне форвард провел 9 матчей за «Неман».
Подробную статистику выступлений Хлебосолова смотрите
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Нападающий Дмитрий Хлебосолов подписал контракт со «Славией», которая этот сезон начнет в первой лиге.
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