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БАТЭ – «Динамо» Брест. Матч за Суперкубок обслужит расширенная бригада судей во главе с Кульбаковым
08.03.2018 17:02 — Новости Спорта | Tribuna.com
Матч за Суперкубок Беларуси между БАТЭ и брестским «Динамо» обслужит расширенная бригада арбитров во главе с гомельчанином Алексеем Кульбаковым.
В качестве его помощников выступят Сергей Гидревич из Гродно и Юрий Хомченко из Витебска.
Дополнительные ассистенты за воротами – Дмитрий Дмитриев (Фаниполь) и Денис Щербаков (Минск). Резервный судья – Сергей Гораютин (Минск).
Инспектор матча – также минчанин Геннадий Якубовский. Делегат АБФФ – Игорь Цаплюк (Минск).
Матч БАТЭ – «Динамо» пройдет 10 марта на стадионе ФК «Минск».
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Матч за Суперкубок Беларуси между БАТЭ и брестским «Динамо» обслужит расширенная бригада арбитров во главе с гомельчанином Алексеем Кульбаковым.
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