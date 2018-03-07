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БАТЭ – «Динамо» Брест. Матч за Суперкубок обслужит расширенная бригада судей во главе с Кульбаковым

08.03.2018 17:02 — Новости Спорта | Tribuna.com  
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Матч за Суперкубок Беларуси между БАТЭ и брестским «Динамо» обслужит расширенная бригада арбитров во главе с гомельчанином Алексеем Кульбаковым.

В качестве его помощников выступят Сергей Гидревич из Гродно и Юрий Хомченко из Витебска.

Дополнительные ассистенты за воротами – Дмитрий Дмитриев (Фаниполь) и Денис Щербаков (Минск). Резервный судья – Сергей Гораютин (Минск).

Инспектор матча – также минчанин Геннадий Якубовский. Делегат АБФФ – Игорь Цаплюк (Минск).

Матч БАТЭ – «Динамо» пройдет 10 марта на стадионе ФК «Минск».

 
Теги: Витебск, Гродно
 
 
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Матч за Суперкубок Беларуси между БАТЭ и брестским «Динамо» обслужит расширенная бригада арбитров во главе с гомельчанином Алексеем Кульбаковым.

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