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Евролига. 25-й тур. «Химки» – «Милан», «Анадолу Эфес» сыграет с «Маккаби»

08.03.2018 20:53 — Новости Спорта | Tribuna.com  
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Сегодня в рамках 25-го тура регулярного чемпионата Евролиги подмосковные «Химки» примут итальянский «Милан».

Турецкий «Анадолу Эфес» дома сыграет с тель-авивским «Маккаби».

Евролига

Регулярный чемпионат

25-й тур

БК Химки Россия  –  AX Армани Эксчейндж Олимпия Милан Италия 39:49 (2 четверть)
Дата проведения
8 марта, 20.00, «Арена Мытищи»
Онлайн матча

Анадолу Эфес Турция  –  Маккаби FOX Израиль 18:17 (1 четверть)
Дата проведения
8 марта, 20.30, «Синан Эрдем Доум»
Онлайн матча

Валенсия Баскет Испания  –  Баскония Испания
Дата проведения
8 марта, 22.30, «Пабельон Мунисипаль Фуэнте Сан Луис»
Онлайн матча

Реал Мадрид Испания  –  Панатинаикос Суперфудс Греция
Дата проведения
8 марта, 23.00, «ВиЗинк Центр»
Онлайн матча

Положение команд: ЦСКА Россия – 19-5, Олимпиакос Греция – 17-7, Фенербахче Турция – 17-7, Жальгирис Литва – 15-9, Реал Испания – 14-10, Химки Россия – 14-10, Панатинаикос Греция – 14-10, Маккаби FOX Тель-Авив Израиль – 12-12, Баскония Испания – 11-13, Уникаха Испания – 10-14, Црвена Звезда Сербия – 10-14, Валенсия Испания – 9-15, Бамберг Германия – 9-15, Милан Италия – 8-16, Барселона Испания – 7-17, Анадолу Эфес Турция – 6-18.

 

 
 
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Сегодня в рамках 25-го тура регулярного чемпионата Евролиги подмосковные «Химки» примут итальянский «Милан».

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