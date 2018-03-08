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Евролига. 25-й тур. «Химки» – «Милан», «Анадолу Эфес» сыграет с «Маккаби»
08.03.2018 20:53 — Новости Спорта | Tribuna.com
Сегодня в рамках 25-го тура регулярного чемпионата Евролиги подмосковные «Химки» примут итальянский «Милан».
Турецкий «Анадолу Эфес» дома сыграет с тель-авивским «Маккаби».
Евролига
Регулярный чемпионат
25-й тур
Положение команд: ЦСКА Россия – 19-5, Олимпиакос Греция – 17-7, Фенербахче Турция – 17-7, Жальгирис Литва – 15-9, Реал Испания – 14-10, Химки Россия – 14-10, Панатинаикос Греция – 14-10, Маккаби FOX Тель-Авив Израиль – 12-12, Баскония Испания – 11-13, Уникаха Испания – 10-14, Црвена Звезда Сербия – 10-14, Валенсия Испания – 9-15, Бамберг Германия – 9-15, Милан Италия – 8-16, Барселона Испания – 7-17, Анадолу Эфес Турция – 6-18.
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Сегодня в рамках 25-го тура регулярного чемпионата Евролиги подмосковные «Химки» примут итальянский «Милан».
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