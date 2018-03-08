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НХЛ. «Тампа» против «Рейнджерс», «Лос-Анджелес» играет с «Вашингтоном» и другие матчи

09.03.2018 00:11 — Новости Спорта | Tribuna.com  
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НХЛ

Регулярный чемпионат

Коламбус – Колорадо 5:4 (1:2, 3:0, 0:2)
Дата проведения
9 марта, 03.00, «Nationwide Arena»
Онлайн матча Видео
0:1 – 6 Бэрри (Рантанен)
0:2 – 7 Седерберг (Комо)
1:2 – 7 Дженнер (Веннберг)
2:2 – 21 Ванек (Мюррей, Дженнер)
3:2 – 32 Веренски (Дюбуа, Джонс)
4:2 – 35 Ванек (Веренски, Джонс)
4:3 – 53 Ландескуг (Маккиннон, Рантанен)
4:4 – 56 Седерберг ()
5:4 – 60 Джонс (Панарин, Дюбуа)
Нью-Джерси – Виннипег 2:3 (0:1, 1:1, 1:1)
Дата проведения
9 марта, 03.00, «Prudential Center»
Онлайн матча Видео
0:1 – 4 Лайне (Элерс, Штястны)
0:2 – 33 Армия (Хеллибак, Чьяро)
1:2 – 36 Палмиери (Хишир)
1:3 – 49 Элерс (Бафлин)
2:3 – 51 Хишир (Бутчер, Братт)
Бостон – Филадельфия 3:2 (2:1, 0:1, 1:0)
Дата проведения
9 марта, 03.00, «TD Garden»
Онлайн матча Видео
0:1 – 1 Ворачек (Жиру, Патрик)
1:1 – 9 Нэш (Миллер, Пастрняк)
2:1 – 19 Джионта (Уинджелс, Хара)
2:2 – 27 Лехтеря (Гудас, Филппула)
3:2 – 59 Маршанд (Хара, Пастрняк)

 

Оттава – Баффало 3:3 (овертайм)
Дата проведения
9 марта, 03.30, «Canadian Tire Centre»
Онлайн матча Видео
0:1 – 17 Сканделла ()
1:1 – 20 Дзингел (Дюшен)
2:1 – 23 Дзингел (Карлссон, Хоффман)
2:2 – 34 Райнхарт (Пулио)
3:2 – 37 Шабо (Стоун, Пяярви-Свенссон)
3:3 – 40 Уилсон (Райнхарт, О′Райлли)
Детройт – Вегас 0:4 (0:1, 0:3, 0:0)
Дата проведения
9 марта, 03.30, «Little Caesars Arena»
Онлайн матча Видео
0:1 – 2 Так ()
0:2 – 30 Икин (Карлссон)
0:3 – 37 Икин (Хант, Носек)
0:4 – 38 Так (Икин)
Тампа-Бэй – Рейнджерс 5:3 (3 период)
Дата проведения
9 марта, 03.30, «Amalie Arena»
Онлайн матча Видео
1:0 – 2 Пакетт (Куниц, Кэллахан)
2:0 – 7 Эрни (Чирелли)
3:0 – 21 Чирелли (Киллорн, Сергачев)
3:1 – 27 Спунер (Фаст, Хэйс)
4:1 – 32 Куниц (Чирелли)
5:1 – 37 Джонсон (Сергачев, Кучеров)
5:2 – 43 Зукарелло-Асен (Спунер)
5:3 – 57 Хэйс (Спунер, О'Гара)

 

Флорида – Монреаль 4:0 (3 период)
Дата проведения
9 марта, 03.30, «BankAtlantic Center»
Онлайн матча Видео
1:0 – 16 Юбердо (Дадонов, Трочек)
2:0 – 21 Бьюгстэд (Барков)
3:0 – 22 Хэйли ( Маккензи)
4:0 – 41 Дадонов (Барков, Йэндл)
Нэшвилл – Анахайм 3:0 (2 период)
Дата проведения
9 марта, 04.00, «Bridgestone Arena»
Онлайн матча Видео
1:0 – 5 Смит (Хартман, Террис)
2:0 – 15 Джохансен (Арвидссон, Форсберг)
3:0 – 38 Уотсон (Сиссонс, Эллис)
Чикаго – Каролина 2:2 (2 период)
Дата проведения
9 марта, 04.30, «United Center»
Онлайн матча Видео
1:0 – 6 Юрчо (Сибрук)
1:1 – 10 Слэвин (Песке, Уильямс)
2:1 – 15 Шарп (Кемпф, Дюклер)
2:2 – 21 Уильямс (Фолк, Линдхольм)

 

Эдмонтон – Айлендерс 0:0 (2 период)
Дата проведения
9 марта, 05.00, «Rogers Place»
Онлайн матча Видео
Сан-Хосе – Сент-Луис
Дата проведения
9 марта, 06.30, «SAP Center at San Jose»
Онлайн матча Видео
Лос-Анджелес – Вашингтон
Дата проведения
9 марта, 06.30, «Staples Center»
Онлайн матча Видео

 

 
 
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