Гендиректор «Гомеля»: «Накануне старта в решающих матчах почти половина команды заболела. Многие не сумели восстановиться»

Генеральный директор «Гомеля» Виталий Усович подвел итоги сезона.

Напомним, «Гомель» не сумели выйти в полуфинал плей-офф чемпионата Беларуси, уступив «Динамо-Молодечно» в серии (1:4).

- Как вы в целом можете оценить прошедший сезон для команды?

– Команда отлично справилась с поставленной задачей по завоеванию Кубка Республики Беларусь — Кубка Руслана Салея, доставив огромную радость всем гомельчанам, пройдя всю турнирную дистанцию этого соревнования без больших срывов и обыграв в финале действующего пока чемпиона и обладателя Кубка Республики Беларусь — гродненский «Неман». Отмечу, что в решающем поединке наша команда сумела добиться победы на выезде в Гродно, где всегда непросто играть приезжим командам.

На волне этой победы ХК «Гомель» стал победителем 3-й городской народной премии «Любимый город-2017», в номинации «Любимый спортивный клуб» организаторами которой являлись радиостанция 107,4 FM и Первый городской телеканал при поддержке Гомельского городского исполнительного комитета.

Все наши успехи были бы невозможны без постоянной поддержки Гомельского областного исполнительного комитета, Гомельского городского исполнительного комитета и тесного сотрудничества с областной федерацией хоккея с шайбой и федерацией хоккея Республики Беларусь. Отдельные слова благодарности хотелось бы выразить всему коллективу предприятия «Гомельтранснефть Дружба», которое все время существования нашего клуба является генеральным спонсором ХК «Гомель».

За победу в Кубке Салея коллектив КСУП «Хоккейный клуб «Гомель», тренерский штаб команды и игроки были награждены почетными грамотами и благодарностями Гомельского горисполкома, а самым молодым представителям нашей команды были вручены благодарственные письма областной федерации хоккея с пожеланиями дальнейшего спортивного роста.

- Чего же все-таки не хватило для продолжения борьбы за медали?

– Еще в самом начале сезона я предупреждал и тренерский штаб команды, и игроков, насколько психологически важно не расслабляться в матчах с командами нижней части турнирной таблицы и не допускать «необязательных», неоправданных потерь очков по ходу регулярного чемпионата. Однако усталость, после череды напряженных матчей, когда смешивались ответственные поединки чемпионата страны и выступление в Кубке Беларуси, насыщенный календарь, не позволили выиграть ответственный матч накануне Нового года, мы потеряли важные три очка. Возможно именно их и не хватило, чтобы войти по итогам регулярного чемпионата в медальную зону.

- А непосредственно в розыгрыше решающих матчей плей-офф?

– Буквально накануне старта в решающих матчах, еще в феврале, перед выездной встречей с солигорским «Шахтером», почти половина команды серьезно заболела. Еще девять игроков отправились в командный лазарет 28 февраля. А 1 марта стартовал плей-офф. Естественно, что многие хоккеисты не сумели функционально восстановиться после перенесенного заболевания, — сказал Усович.