|
Виктория Азаренко победно вернулась в теннисный тур
09.03.2018 10:44 — Новости Спорта | БелТА
Виктория Азаренко. Фото официального твиттера турнира
9 марта, Минск /Корр. БЕЛТА/. Бывшая первая ракетка планеты белоруска Виктория Азаренко победно вернулась в мировой теннисный тур после более чем полугодичного перерыва, сообщает корреспондент БЕЛТА.
/Будет дополнено/.-0-
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
9 марта, Минск /Корр. БЕЛТА/. Бывшая первая ракетка планеты белоруска Виктория Азаренко победно вернулась в мировой теннисный тур после более чем полугодичного...
|
Архив (Новости Спорта)
Комментарии