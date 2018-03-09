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Гендиректор «Гомеля»: «Уход Брикуна? В рейтинге вратарей экстралиги Бобарико – номер 1»

09.03.2018 11:44 — Новости Спорта | Tribuna.com  
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Генеральный директор «Гомеля» Виталий Усович прокомментировал уход из команды перед плей-офф вратаря Игоря Брикуна.

- Как прокомментируете уход из команды перед самым плей-офф голкипера Игоря Брикуна?

– Я считаю, что прокомментировать свой переход в другой клуб в первую очередь Игорь должен сам.

- Так ли остро встал вратарский вопрос в команде с уходом Игоря Брикуна?

– В Гомеле замечательная школа вратарей, которая взрастила уже не одного голкипера – это и Роман Бобарико, выступающий в экстралиге, Иван Кульбаков, уехавший за океан в АХЛ, Алексей Мерзлов, Андрей Грищенко – основной вратарь молодежной сборной Республики Беларусь. Роман Бобарико отлично провел начало сезона, когда Игорь Брикун был травмирован, без ошибок отыграл кубковые матчи. В рейтинге вратарей чемпионата Беларуси он №1. И мы очень рассчитываем на него в следующем сезоне, – сказал Усович.

 
Теги: Гомель
 
 
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Генеральный директор «Гомеля» Виталий Усович прокомментировал уход из команды перед плей-офф вратаря Игоря Брикуна.

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