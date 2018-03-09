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«Крумкачы» — «Неман». Матч 1/4 финала Кубка Беларуси перенесен на поле в Веснянке
09.03.2018 13:54 — Новости Спорта | Tribuna.com
Матч 1/4 финала Кубка Беларуси «Крумкачы» — «Неман» перенесен со стадиона ФК «Минск» по улице Маяковского на синтетическое поле ФК «Минск» в Веснянке. При этом время начала матча осталось прежним — 14.00.
Напомним, 10 марта, состоится очередное заседание комитета по статусу и переходам игроков, на котором будет рассмотрен вопрос о снятии с ФК «Крумкачы» запрета на регистрацию игроков.
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Матч 1/4 финала Кубка Беларуси «Крумкачы» — «Неман» перенесен со стадиона ФК «Минск» по улице Маяковского на синтетическое поле ФК «Минск» в Веснянке.
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