«Крумкачы» — «Неман». Матч 1/4 финала Кубка Беларуси перенесен на поле в Веснянке

Матч 1/4 финала Кубка Беларуси «Крумкачы» — «Неман» перенесен со стадиона ФК «Минск» по улице Маяковского на синтетическое поле ФК «Минск» в Веснянке. При этом время начала матча осталось прежним — 14.00.

Напомним, 10 марта, состоится очередное заседание комитета по статусу и переходам игроков, на котором будет рассмотрен вопрос о снятии с ФК «Крумкачы» запрета на регистрацию игроков.