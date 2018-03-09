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БАТЭ – «Динамо» Брест. Риос и Гордейчук не вошли в заявку борисовчан на Суперкубок
09.03.2018 13:51 — Новости Спорта | Tribuna.com
В список для участия в матче за Суперкубок Беларуси-2018 с брестским «Динамо» (10 марта, начало в 16.30) тренерский штаб борисовского БАТЭ во главе с Олегом Дулубом включил 22 игрока.
Вратари — Алексей Черных, Антон Чичкан, Денис Щербицкий;
защитники — Неманья Васильевич, Захар Волков, Максим Володько, Владислав Малькевич, Неманья Милунович, Александар Филипович, Артем Шкурдюк, Евгений Яблонский;
полузащитники — Дмитрий Бага, Евгений Березкин, Станислав Драгун, Мирко Иванич, Слободан Симович, Игорь Стасевич;
нападающие — Владислав Мухамедов, Илья Сень, Максим Скавыш, Николай Сигневич, Яссе Туоминен.
Отметим, что в заявку на игру, в соответствии с регламентом Суперкубка, можно внести 23 футболиста, а в ходе поединка разрешается сделать не более семи замен. В списке отсутствуют защитник Алексей Риос и нападающий Михаил Гордейчук, которые продолжают восстанавливаться после травм.
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В список для участия в матче за Суперкубок Беларуси-2018 с брестским «Динамо» (10 марта, начало в 16.30) тренерский штаб борисовского БАТЭ во главе с Олегом Дулубом...
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