БАТЭ – «Динамо» Брест. Риос и Гордейчук не вошли в заявку борисовчан на Суперкубок

В список для участия в матче за Суперкубок Беларуси-2018 с брестским «Динамо» (10 марта, начало в 16.30) тренерский штаб борисовского БАТЭ во главе с Олегом Дулубом включил 22 игрока.

Вратари — Алексей Черных, Антон Чичкан, Денис Щербицкий;

защитники — Неманья Васильевич, Захар Волков, Максим Володько, Владислав Малькевич, Неманья Милунович, Александар Филипович, Артем Шкурдюк, Евгений Яблонский;

полузащитники — Дмитрий Бага, Евгений Березкин, Станислав Драгун, Мирко Иванич, Слободан Симович, Игорь Стасевич;

нападающие — Владислав Мухамедов, Илья Сень, Максим Скавыш, Николай Сигневич, Яссе Туоминен.

Отметим, что в заявку на игру, в соответствии с регламентом Суперкубка, можно внести 23 футболиста, а в ходе поединка разрешается сделать не более семи замен. В списке отсутствуют защитник Алексей Риос и нападающий Михаил Гордейчук, которые продолжают восстанавливаться после травм.