Директор «Бреста»: «Думаю, в следующем сезоне будет прорыв: есть четкая позиция губернатора, чтобы команда развивалась эволюционным путем»

Директор «Бреста» Сергей Сушко поделился мнением об изменениях в регламенте экстралиги.

- Ваше отношение к нововведениям в чемпионате?

– В любых новых начинаниях можно найти что-то положительное, а что-то отрицательное – смотря что искать. Положительное вижу в том, что значительно увеличится количество игр, что федерация пытается выровнять в финансовом плане команды. Это очень хорошо, потому что не могут в одном соревновании участвовать «Мерседес» и «Запорожец». Конечно, участвовать они могут, но результат будет очевидным. Чтобы лига была ровная, она должна выровняться в финансовом плане – это самое хорошее из нововведений. Как все сложится, жизнь покажет. «Бресту» из-за возраста в регламенте волноваться не стоит.

- Как будет формироваться состав команды, исходя из реформ? Устраивает ли нынешний состав или будут какие-то глобальные изменения в нем?

– Думаю, составом команды в следующем сезоне болельщики будут удовлетворены. Из нынешнего останется 10 хоккеистов, максимум 12, остальные это новые игроки. Уровень новичков будет существенно отличаться от тех, которые ушли или уйдут по окончанию сезона. Не секрет, что нашими хоккеистами интересовались другие клубы, но ребята захотели остаться в Бресте. Илья Балаболкин и Алексей Дерзаев в Беларуси рассматривают только брестский вариант развития карьеры, им очень нравится в команде.

- Как обстоят дела с финансированием и возможными спонсорами клуба?

– Налажен очень хороший диалог с руководством области, города и областного управления спорта. Председатель облисполкома вникает в наши проблемы, всегда пытается помочь. Есть определенные договоренности на следующий сезон. В этом году мы ни на один день не задержали зарплату. У нас очень хорошее питание, есть обмундирование, все было на достойном уровне. Думаю, в следующем сезоне будет прорыв: есть четкая позиция губернатора, чтобы команда развивалась эволюционным путем с теми же спонсорами. Надеюсь, все увидели, сколько у нас добавилось рекламы: «Савушкин продукт», «Санта Бремор». А ведь на эти флагманы равняется много фирм! От души хочу высказать слова благодарности Александру Михайловичу Мошенскому. В начале сезона он был единственным бизнесменом города Бреста, который сам пришел на хоккей и спросил: «Чем вам помочь?». Это было очень приятно.

- Как думаете, что ждет нас в новом сезоне? Какие цели ставите с учетом изменения регламента чемпионата?

– Я думаю, что мы останемся в сильнейшем дивизионе – Экстралиге А. Приложим максимум усилий, чтобы так случилось. Состав будет другой в плане боеспособности. Не хочу сказать, что мы будем какими-то лидерами, но то, что мы будем крепкими середняками и кусать лидеров, это я вам обещаю. Переходный турнир где-то в августе, время нам на руку. Мы будем потихоньку комплектоваться и готовиться. Надеюсь, все у нас получится, – сказал Сушко.